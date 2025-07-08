Yapılan araştırmaya göre 2024 sonrası binlerce bilimsel yayında yapay zekâ kullanıldı

2024 sonrası yayımlanan binlerce bilimsel makaleyi inceleyen araştırmacılar, yazı dilindeki değişimle birlikte yapay zekânın kullanıldığını ortaya koydu

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Yapılan araştırmaya göre 2024 sonrası binlerce bilimsel yayında yapay zekâ kullanıldı
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YENİ ARAŞTIRMA: BİNLERCE AKADEMİK MAKALEDE GİZLİ YAPAY ZEKA İZİ

Yayımlanan yeni bir araştırma, akademik dünyada yapay zekânın sessiz ama etkili biçimde yaygınlaştığını ortaya koydu. Bilimsel yayınlarda kullanılan yazı dilini analiz eden ekip, 2024 sonrası yayımlanan binlerce makalede büyük dil modellerinin izine rastladı.

Amerika ve Almanya’dan araştırmacılar, 2024 yılında yayımlanan biyomedikal makalelerin en az yüzde 13,5’inin yazım sürecinde yapay zeka desteğiyle hazırlandığını ortaya koydu. Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmada, PubMed veri tabanındaki 15 milyondan fazla özet analiz edildi.

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 KELİME KULLANIMI DEĞİŞTİ, YAPAY ZEKÂ KENDİNİ ELE VERDİ

Araştırmada, ChatGPT gibi modellerin halka açık hâle geldiği dönem öncesi ve sonrası arasında kullanılan dil yapısı karşılaştırıldı. Elde edilen veriler, özellikle 2024 sonrası yayınlarda dikkat çekici bir değişimi gözler önüne serdi. Makalelerde süslü ifadelerin ve sıfat-fiil oranlarının arttığı, yazıların daha “yapay” bir dile evrildiği tespit edildi.

Çalışmayı yürüten ekip, bu değişimi ölçmek için “standart üstü kelime kullanımı” metodunu uyguladı. Sonuçlara göre, 2024 öncesinde yaygın olan isim ağırlıklı yazım tarzı, yerini daha çok fiil ve sıfata dayalı yapıya bıraktı. Bu yapısal dönüşüm, metinlere insan dışı bir “yazarın” dahil olduğunu gösteriyor: yapay zekâ.

BAZI ÜLKELERDE ORAN DAHA YÜKSEK

Araştırmada ülkelere göre farklılıklar da dikkat çekti. ABD, Çin ve Hindistan yapay zekâ destekli akademik yazımda başı çekerken, Türkiye’de bu oran şimdilik %4 seviyesinde. Ancak bu oranın yalnızca biyomedikal yayınlar için geçerli olduğu da vurgulanıyor.

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 YENİ BİR TARTIŞMA KAPISI: GÜVENİLİRLİK VE ŞEFFAFLIK

Yapay zekânın bilimsel yayınlarda hızla yaygınlaşması, beraberinde yeni etik tartışmaları da getiriyor. Çünkü yapay zekâ modelleri, doğruluğu tartışmalı veya tamamen hatalı içerikler de üretebiliyor. Bu durum, özellikle bilimsel alanda üretilen bilginin güvenilirliği açısından endişelere yol açıyor.

Araştırma, içerik üretiminden sunuma kadar uzanan bu dönüşümün, akademik dünyayı uzun vadede nasıl etkileyeceğine dair güçlü bir uyarı niteliği taşıyor.

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