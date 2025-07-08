Gözaltındaki Zeydan Karalar 56 sayfalık ifade verdi: İşte soru ve cevaplar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediyelere yönelik başlattığı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Karalar’ın 56 sayfalık ifade tutanağı ortaya çıktı.

İfadesinin başında Karalar, “Bu soruya ifade sürecinin devamındaki bütün sorular sorulduktan ve bu suretle şahsıma yöneltilen tüm suçlamalara vakıf olduktan sonra, savunmanın bütünlüğü çerçevesinde detaylı bir şekilde beyanda bulunacağım” dedi.

İfadenin devamında, Karalar’a, Barka Atık Yönetimi firmasının ortağı Baki Nugay’ın 16 Haziran 2025 tarihli beyanı soruldu. Nugay ifadesinde, “Zeydan Karalar, düzenli ödeme alabilmemiz için her ay belli bir miktarın kendilerine ödenmesi gerektiğini ve bu süreci temizlik işleri müdürü Özcan Zenger ile yürütmemiz gerektiğini belirtti. Talebi kabul etmememiz halinde ödemelerimizi geciktireceklerini biliyordum. Teklifini kabul etmek zorunda kaldım” demişti.

Bu iddiaya yanıt veren Karalar, “Baki Nugay isimli şahsı tanıyorum. [...] Ne bu görüşmede ne de sonrasında, bu şahısla veya hiçbir müteahhit ile hak edişlerin ödenmesi ile ilgili, şahsıma ya da herhangi bir kuruma menfaat temin edilmesi ile ilgili bir görüşmem olmadı. Benim kişiliğim itibariyle böyle bir konuşma asla olamaz” ifadesini kullandı.

Karalar, “Bu şahsın tutukluğundan kurtulmak için böyle gerçek dışı bir iftirayı ortaya attığını düşünüyorum” dedi.

Belediye çalışanı Özcan Zenger ile ilgili olarak da, “Bu şahsa gayri meşru veya hukuk dışı hiçbir talimatım olmamıştır” diyen Karalar, Zenger’in İstanbul’a yaptığı yolculuklarla ilgili “herhangi bir resmi görevlendirmesi olup olmadığını bilmiyorum” diye konuştu.

Soruşturma kapsamında adı geçen Hamit Ünal, Tekin Sönmez, Adnan Tan Dehnioğlu gibi isimleri hatırlamadığını belirten Karalar, 2016’da gerçekleştiği belirtilen bir telefon görüşmesiyle ilgili olarak da “Bu görüşmede bana ait olduğu belirtilen GSM hattı, Seyhan Belediyesi’ne ait, o dönem benim kullandığım hattır” dedi.

Aziz İhsan Aktaş hakkında ise, “Bu şahısla herhangi bir tanışıklığım yoktur. [...] Yukarıda tarafıma okunan kişilerden hiçbirisiyle herhangi bir ticari ilişkim ve borç alacak ilişkim olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Zeydan Karalar, ifadesini şu cümleyle sonlandırdı:

“Bu soruşturma tamamen siyasi bir soruşturmadır. İddia edenlerin iddialarının tamamı gerçek dışıdır.”

