DEM Parti–Bakan Tunç görüşmesi ertelendi: Gündemde Öcalan, İnfaz Yasası ve ‘umut hakkı’ vardı

DEM Parti’nin İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın, bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşme program yoğunluğu gerekçesiyle ertelendi. Parti tarafından yapılan açıklamada, yeni tarih ve saatin daha sonra duyurulacağı bildirildi.

Bu görüşme, DEM Parti ile Bakan Tunç arasındaki ikinci temas olacaktı. Heyet, 24 Nisan’daki ilk görüşmede Öcalan’a “umut hakkı” tanınması, İnfaz Yasası’nda değişiklikler yapılması, hasta tutukluların durumu, Terörle Mücadele Yasası'nın yeniden düzenlenmesi ve gazetecilerin İmralı’ya gidebilmesi gibi talepler iletmişti.

DEM Parti heyeti 6 Temmuz’da İmralı Cezaevi’nde PKK lideri Abdullah Öcalan’la yaklaşık 2,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirmiş, ardından 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da basına kapalı bir temas kurmuştu. Görüşme sonrası yapılan açıklamada “sürecin yeni bir aşamaya geçtiği” vurgulanmıştı.

Heyetin, önümüzdeki günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşmesi bekleniyor.