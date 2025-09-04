İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özete sert tepki! Bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Duran, “Siyasette hakaret dilini alışkanlık haline getiren Özel, bu üslup ile partisinin sorunlarını örtemez” dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Duran açıklamasında, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözler kullanmıştır. Siyasette hakaret dilini kullanmayı alışkanlık haline getiren Özel, bu yaklaşımıyla partisinin içine düştüğü sorunların üstünü örtemeyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar girdiği tüm seçimleri milletimizin hür iradesiyle kazanmış, sandıktan defalarca güvenoyu almış, demokratik meşruiyeti tartışılmaz bir liderdir” ifadelerini kullandı.

“SEVİYESİZ DİL, SİYASİ ÇARESİZLİĞİN DİP NOKTASI”

Duran, CHP lideri Özel’in üslubunu eleştirerek şu ifadeleri kaydetti:

“Türk siyasetinde cesaretin sembolü olmuş, 15 Temmuz’da tanklara karşı durmuş, iç ve dış vesayetle mücadele etmiş bir lidere yöneltilen bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır. Siyaset, her gün yeni hakaret ifadeleri kullanarak değil, yeni vizyon, proje ve hizmet önerisi sunarak yapılır. Türk milletinin ve CHP seçmeninin bu milli irade karşıtı, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı üslubu hak etmediğini bir kez daha hatırlatıyorum.”

"Bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"
