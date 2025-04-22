İletişim Başkanlığı, İstanbul'da 49 kişinin halen tutuklu olduğu iddiasına yanıt verdi
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından düzenlenen gösterilere ilişkin kamuoyunda yer alan bir iddiayı yalanladı.
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Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İBB’ye yönelik soruşturma sonrası düzenlenen protestolarda ‘49 kişinin halen tutuklu olduğu’ yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
Açıklamada, İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 49 kişinin, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe katılmak” suçlamasıyla yargılandığı belirtildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yalnızca 14 kişinin “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklu yargılandığını, kalan sanıkların ise tutuksuz yargılandığını vurguladı.
Kamuoyuna yapılan çağrıda,
“Sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verildi.