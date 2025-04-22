Bakan Uraloğlu'ndan Şam ziyareti: “İkinci ülkenize hoş geldiniz”

Türk heyeti, Şam Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu ve Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir tarafından karşılandı.

Karşılama töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir, Bakan Uraloğlu’nu ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek,

“İkinci ülkeniz Suriye’ye hoş geldiniz. Bu ziyaret, Türkiye ile Suriye arasındaki derin ilişkilerin bir göstergesidir” dedi.

Bedir, Türkiye'nin Suriye’ye yönelik destekleri için "sonsuz teşekkür" ettiğini ifade ederek,

“Sayın Bakan’la kurduğumuz iş birliğinin, kısa sürede somut adımlara dönüşmesini temenni ediyorum. Ulaştırma alanındaki ilişkilerimizi yeniden eski parlak günlerine kavuşturmak istiyoruz. Suriye ve Türkiye halkları olarak birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“İki ülke arasındaki iş birliği bölge barışına katkı sağlar”

Bakan Abdulkadir Uraloğlu ise sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Suriye’yi bağımsızlığına kavuşturan yeni yönetimi tebrik etti.

“Ziyaretimiz vesilesiyle kara, deniz, hava ve demir yolu ile iletişim alanlarında atılabilecek adımları görüşeceğiz. Sayın Bakan Bedir’in beş yıllık tecrübesi ve Türkiye ile ilişkiler konusundaki hassasiyeti, iki ülke adına bir şanstır. Kuracağımız yapıcı ilişkilerin, hem ülkelerimizin kalkınmasına hem de bölgesel barışa katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca Suriyeli mevkidaşını Türkiye’ye davet etti.

Heyetler arası görüşmeler yapılacak

Uraloğlu ve beraberindeki heyetin, gün içerisinde Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığında ikili temaslarda bulunacağı belirtildi.