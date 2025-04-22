Uzmandan açıklama: Antalya’da köpek balığı paniği

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sosyal medyada dolaşan görüntülerin abartılı yorumlarla paylaşıldığını belirterek, “Antalya Körfezi’nde zaman zaman bazı türlerin görülmesi gayet normal. Vatandaşlarımızın endişelenmesine gerek yok” dedi.

Gökoğlu, bölgede görülebilecek köpek balığı türlerinin genellikle zararsız olduğuna dikkat çekti:

“Kıyıya kadar yaklaşabilen türler arasında Kum köpek balığı, Adi köpek balığı, Boz camgöz ve Mako köpek balığı bulunuyor. Bunların büyük çoğunluğu insanlara zarar vermez. Sosyal medyada görülen tür ise genç bir Mako köpek balığı. Bu tür genellikle orkinos ve palamut sürülerini takip ederek beslenir.”

Köpek balıkları ve vatozlar tehlike altında

Gökoğlu, özellikle Akdeniz’deki av baskısı nedeniyle birçok türün hızla azaldığını vurguladı:

“Akdeniz’de hem köpek balıkları hem de vatozlar av baskısı altında. Bu nedenle birçok tür, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor.”

“Denize rahatça girin, sosyal medya paylaşımlarına itibar etmeyin”

Prof. Dr. Gökoğlu, turizm sezonu öncesi yayılan bu tür görüntülerin halk arasında paniğe yol açtığını belirterek önemli bir uyarıda bulundu:

“Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilir. Turizm sezonu yaklaşırken sosyal medyada panik yaratacak bu tür görüntülerin paylaşılması doğru değil. Turizm ve Tarım Bakanlıklarının bu konuda gerekli adımları atması gerekiyor.”