Eşine o sözleri söyleyen yandı: Yargıtay'dan dikkat çeken karar

Çorum’da yalnızca 14 gün süren evliliğin ardından açılan boşanma davasında Yargıtay, eşine hakaret eden erkeği kusurlu bularak, kadının açtığı karşı davayı haklı gördü. Kocanın açtığı boşanma davası reddedilirken, kadına 15 bin lira manevi tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödenmesine hükmedildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eşine o sözleri söyleyen yandı: Yargıtay'dan dikkat çeken karar
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Olayda, evliliğin ardından eşi tarafından terk edildiğini belirten erkek, eşinin hakaret ve tahrik edici davranışlarda bulunduğunu, önceki evliliğinden olan çocuğun da kendisine karşı saldırgan davrandığını ileri sürerek boşanma davası açtı.

Kadın ise eşinin iddialarını reddederek, evlilik süresince aşağılandığını, her sözüne karşı çıkıldığını, hakarete uğradığını ve evden kovulduğunu söyledi. Kadın, eşinin kendisine “çingene”, “çingene karı” diyerek hakaret ettiğini ifade etti ve karşı dava açtı.

Mahkeme: Eşi aşağılayan erkek kusurlu

Çorum 2. Aile Mahkemesi, yaptığı yargılama sonunda erkeğin, eşine hakaret ettiğini ve bu nedenle kusurlu olduğunu belirtti. Erkeğin iddiaları ise mahkemece ispatlanmamış sayıldı. Mahkeme, kadının açtığı boşanma davasını kabul ederek, tarafların evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle boşanmasına karar verdi. Erkeğin, kadına 15 bin lira manevi tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

Yargıtay kararını verdi: Kusur erkeğin

İlk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de, yerel mahkemenin kararında herhangi bir usul ya da esas hatası bulunmadığını belirterek, istinaf kararını onadı.

Yargıtay kararında, şu ifadelere yer verildi:

“Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere ve uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre usul ve kanuna uygundur. Erkeğin temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü nedenler, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.”

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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