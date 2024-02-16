İlham Aliyev, Hakan Fidan'ı kabul etti! İşte görüşmeden fotoğraf

60. Münih Güvenlik Konferansı için Münih'te bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

İlham Aliyev, Hakan Fidan'ı kabul etti! İşte görüşmeden fotoğraf
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için Münih'e gitti. Bakan Hakan Fidan, Münih'te gerçekleştirdiği diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Münih'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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