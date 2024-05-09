İlk Türk astronot Gezeravcı, Adıyaman'da öğrencilerle bir araya geldi!

Alper Gezeravcı, Adıyaman’da öğrencilerle buluştu. Gezeravcı, uzayda yaşadığı deneyimle ilgili bilgiler paylaştı.

İlk Türk astronot Gezeravcı, Adıyaman'da öğrencilerle bir araya geldi!
Editör: Metehan Gül
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonunda öğrencilerle buluştu.

İlk Türk astronot Gezeravcı, Adıyaman'da öğrencilerle bir araya geldi! - Resim : 1

Perre Uygulama Oteli Konferans Salonunda düzenlenen programda Gezeravcı, uzayda yaşadığı deneyimle ilgili bilgiler paylaştı. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Alper Gezeravcı’yı Adıyaman’da ağırlamaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Gezeravcı, uzayda geçirdiği 14 günlük süreyi ve yaşadığı deneyimleri anlattı.

Çok sayıda öğrencinin katılım sağladığı programda, astronot Gezeravcı, ilk uzay yolculuğu öncesinde sürece dair yapılan ön hazırlıklar hakkında kapsamlı bilgiler aktararak, projenin Türkiye açısından önemine vurgu yaptı.

Alper Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin  iradesiyle gerçekleştirilen görevin asıl özneleri öğrenciler olduğunu belirtti. Gezeravcı, uzay yatırımlarının önemine dikkat çekerek Türkiye’nin ilerleyen süreçte çok daha iyi bir noktaya geleceğine inandığını vurguladı. Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti’nin iradesiyle yapamayacakları iş olmadığını söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# alper gezeravcı # uzay # Adıyaman
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