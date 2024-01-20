İlk Türk astronot uzayda! Alper Gezeravcı'yı taşıyan araç Uzay İstasyonu'na kenetlenecek

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 misyonu kapsamında fırlatılan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenecek.

İlk Türk astronot uzayda! Alper Gezeravcı'yı taşıyan araç Uzay İstasyonu'na kenetlenecek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile ilgili gelişmeleri paylaştı. Kacır, "Bugün öğle vakti saat 12.27'de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tarihi anın, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarda ve bilim merkezlerinde yaşanacağına işaret eden Kacır, herkesin bu anları "http://axiom.space/live" internet adresi üzerinden de takip edilebileceğini kaydetti. Kacır, "Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda 'kenetlenmeye' hazır." değerlendirmesinde bulundu.

GEZERAVCI VE TAKIM ARKADAŞLARI ÇOK SAYIDA BİLİMSEL DENEY YAPACAK

Alper Gezeravcı, süreç boyunca uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak. Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek. Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek.

ASTORONOTLAR DÜNYA'YA BAĞLANIP UZAYDA YAŞADIKLARINI ANLATACAK

Alper Gezeravcı, zaman zaman uzay üssünden dünyaya seslenecek, uzaydaki deneyimlerini aktaracak. Görevin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak. Kapsül, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek.

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Uzayda ne yiyecek? Yörük Alper Gezeravcı'nın Uzay menüsüİlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Uzayda ne yiyecek? Yörük Alper Gezeravcı'nın Uzay menüsüTrend
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