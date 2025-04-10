İmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan 102 kişi tahliye edildi

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane eylemlerine katılan ve aralarında Berkay Gezgin'in de bulunduğu 102 tutuklu genç için tahliye kararı verdi. Mahkeme, tutukluların çoğunun öğrenci olduğunu belirterek, 25 sanığın ev hapsi kararlarını kaldırdı.

Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçim kampanyasında kullanılan ünlü "Her şey güzel olacak" sloganının mimarı olarak biliniyor.