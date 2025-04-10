İmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan 102 kişi tahliye edildi

Ekrem İmamoğlu'nun "Her Şey Güzel Olacak" Sloganının Mimarı Berkay Gezgin ve Diğer 102 Kişi İçin Tahliye Kararı

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan 102 kişi tahliye edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane eylemlerine katılan ve aralarında Berkay Gezgin'in de bulunduğu 102 tutuklu genç için tahliye kararı verdi. Mahkeme, tutukluların çoğunun öğrenci olduğunu belirterek, 25 sanığın ev hapsi kararlarını kaldırdı.

Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçim kampanyasında kullanılan ünlü "Her şey güzel olacak" sloganının mimarı olarak biliniyor.

Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi uyarısı: Aynı anda 500 noktada patlayabilirUzmanlardan korkutan İstanbul depremi uyarısı: Aynı anda 500 noktada patlayabilirYurt
Şap alarmı: 11 köyde hayvan hareketleri durdurulduŞap alarmı: 11 köyde hayvan hareketleri durdurulduYurt
ekrem imamoğlu protesto
Günün Manşetleri
İmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan 102 kişi tahliye edildi
Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti
Ankara’daki Çayırhan maden ocağında patlama 14 madenci yaralı
Erdoğan, İmralı Heyetiyle Beştepe’de görüştü
Hatay’da metal işçileri 10 aydır grevde
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı yükseliyor
2025 başından bu yana 555 terörist etkisiz hale getirildi
Orhan Gencebay’a dev görev
Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor
Çok Okunanlar
11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! 11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu!
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 11 Nisan elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 11 Nisan elektrik kesintileri
Mevduat faizlerinde yeni zirve! Mevduat faizlerinde yeni zirve!
Benzin fiyatlarında sert düşüş! Benzin fiyatlarında sert düşüş!