Şap alarmı: 11 köyde hayvan hareketleri durduruldu

Alınan kararla birlikte, hayvan hareketliliği sıkı şekilde denetlenecek. Yetkililer, yasaklara uyulmaması durumunda idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Ayrıca kaçak hayvan taşımacılığı yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle kuzu ve oğlak kayıplarının önlenmesi için aşılama çalışmalarının vakit kaybetmeden tamamlanması gerektiği vurgulandı.