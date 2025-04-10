Şap alarmı: 11 köyde hayvan hareketleri durduruldu

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Toratlı köyünde şap hastalığı vakasına rastlanmasının ardından, bölgedeki 11 yerleşim yerinde hayvan giriş çıkışları 30 gün süreyle yasaklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Şap alarmı: 11 köyde hayvan hareketleri durduruldu
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Alınan kararla birlikte, hayvan hareketliliği sıkı şekilde denetlenecek. Yetkililer, yasaklara uyulmaması durumunda idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Ayrıca kaçak hayvan taşımacılığı yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle kuzu ve oğlak kayıplarının önlenmesi için aşılama çalışmalarının vakit kaybetmeden tamamlanması gerektiği vurgulandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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