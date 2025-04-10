Sahipsiz köpek dehşeti: Kaldırımda yürüyen çocuğa saldırdılar

Olay, TOKİ 4. Etap Konutları bölgesinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen yaklaşık 10 yaşındaki erkek çocuğa, kaldırımda yürüdüğü sırada bir grup başıboş köpek saldırdı.

Köpeklerin saldırısıyla yere düşen çocuk, kısa süre sonra hayvanların uzaklaşmasıyla hızla bölgeden kaçtı. Çevredeki vatandaşların yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen ekipler, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Neyse ki çocuğun herhangi bir yara almadığı öğrenildi.