İmamoğlu ve esnafın kavgası karakolda bitti

HDP ile iş birliğine tepki gösteren esnafı, "PKK'lı olmakla suçladı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaisinin önemli bir kısmını seçim çalışmalarına harcıyor. İmamoğlu bu kapsamda Bayrampaşa'da pazar esnafını ziyaret etti. Tezgah üzerine çıkan bir esnaf , İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Esnaf, İmamoğlu'nu HDP ve terör örgütü PKK ile iş birliği yapmakla suçladı. İmamoğlu da esnafa “Sen PKK’lısın” sözleriyle karşılık verdi. Duyanlar hayrete düştü. Tartışma büyüdü.

Esnaf Mehmet Özdemir, İmamoğlu’nun o sözlerine ilişkin karakola giderek şikayetçi oldu.

Polis merkezinden çıkarken Konuyla ilgili konuşan Özdemir, olayı anlattı “ben ona 'PKK'yla ve PKK ile yürüyenlerle benim tezgahıma gelemez dedim” ifadelerini kullandı

- Pazardaydım, belediye başkanı geldi. Ben de ona dedim ki 'PKK'yla ve PKK ile yürüyenlerle benim tezgahıma gelemez. Sonra bana 'PKK'lı sensin' dedi. Ben PKK'lı değilim. Ben PKK ile beraber olanlarla vatan hainlerine söylüyorum dedim. Ondan sonra bana 'Sen PKK'lısın' dedi. Ondan sonra bana 'Sen esnaf değilsin' dedi. Ben de dedim ki 60 senedir bu işi yapıyorum esnafım, bana esnaflığı öğretemezsin dedim. Bana 'Ben Trabzonluyum' dedi. Ben de nereli olursan ol şehitlerimin arkasındayım, gazilerin arkasındayım. Benim için belediye başkanı olamaz.

İmamoğlu'nun esnafı hedef alan kışkırtıcı sözleri burada da son bulmadı. Bir başka seçim konuşmasında esnafı aşağılayan sözlerini sürdürdü.