CHP’den Suriyeli sığınmacı kışkırtması

Millet İttifakı'nın sarıldığı "Yüzbinlerce yabancı uyruklu seçimlerde oy kullanıyor " yalanı YSK verileriyle çöktü.



Verilere göre Suriye, Afganistan, Libya, Irak ve İran uyruklu olup Türk vatandaşlığına hak kazanan yaklaşık 236 bin seçmen var.



236 bin civarı seçmenin 167 bini Suriye uyruklu, 23 bini Afganistan uyruklu, 21 bini İran uyruklu,, 16 bini Irak uyruklu, 6 bini ise Libya uyruklu Türk vatandaşı.



Diğer yandan YSK'nın seçmen listesinde yer alan ve yurt dışında doğan 1.3 milyon seçmenin 'yabancı seçmen' olarak gösterilemeyeceği de gözler önüne serildi.



1.3 milyon seçmenin içinde Bulgaristan doğumlu ve vatandaşımız olan 342 bin, Almanya doğumlu ve vatandaşımız olan 209 bin seçmen yer alıyor.



Öte yandan bu veriler CHP tarafından da seçim öncesi kamuoyunun gündemine getirilmişti. Partisinden istifa eden Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "1.3 milyon sayısının tamamının, kamuoyunda endişe yaratan ‘yabancı seçmenleri’ ifade etmediğini net olarak söyleyebiliriz." notunu paylaşmıştı.



CHP, bu güncel verileri seçimden önce doğrulayıp paylaşmasına rağmen algı operasyonuna dahil oldu.



