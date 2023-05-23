Diyanet harekete geçti: İmamın sözleri camiyi karıştırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Sultangazi’deki bir cami imamının seçim gecesi ile ilgili yaptığı konuşmaya soruşturma başlattı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sosyal medya da yer alan görüntülerde, imamın cemaate silahlanma çağrısı yaptığı duyuluyor..

Olayın geçtiğimiz hafta cuma namazında yaşandığı iddia edildi. Sultangazi'de Cebeci Camii'nde imam olarak görev yapan M.G hutbe sırasında Gazi olduğunu söylenen H.D ile tartıştı.

Çıkan tartışmada Gündoğdu'nun "Gaziysen gaziliğini bileceksin, haddini bileceksin. Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" dediği öne sürüldü. Video da sosyal medyada paylaşıldı.

Söz konusu görüntülere ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Açıklamada "İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır" denildi.

# diyanet # sultangazi

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