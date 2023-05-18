Muharrem İnce'ye kumpasta Ankara Kuşu ayrıntısı: Bakın nerede yakalandı?

Muharrem İnce'ye kaset kumpası kapsamında aranan Ankara Kuşu isimli Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar'ın yakalandığı yer dikkat çekti. Yaşar'ın, Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Seymen'in hukuk ofisinde yakalandığı ortaya çıktı. Konu, soruşturma dosyasına da girdi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer aldığı iddiasıyla tutuklanan "Ankara Kuşu" olarak bilinen Oktay Yaşar, Gelecek Partisi'ne sığındı.

Emniyet güçlerinin dört günlük çalışmaları sonucunda Oktay Yaşar, Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Seymen'in hukuk ofisinde yakalandı.

Bu kapsamda Yaşar'ın Hasan Seymen'in hukuk ofisinde yakalanması soruşturma dosyasına girdi.

Daha önce İnce'nin avukatı Fidel Oktay, kumpasın FETÖ-CHP işbirliği ile olduğunu açıklamıştı.

Dosyada firarı FETÖ'cü Cevheri Güven'in ismi yer alırken sahte görüntüleri yaydığı gerekçesiyle CHP Şişli Gençlik Kolları eski yöneticisi ve üyesi Ozan Özgür Doğru tutuklanmıştı

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# muharrem ince # Ankara Kuşu # Gelecek Partisi

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