CHP'nin anketçisi Kemal Özkiraz Muharrem İnce'ye kaset kumpasından gözaltı

CHP’nin anketçisi Kemal Özkiraz Muharrem İnce’ye kurulan kaset kumpası kapsamında gözaltında alındı. İnce, hakkında yayılan sahte belge ve fotoğrafların Özkiraz tarafından paylaşıldığını açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özkiraz başta olmaz üzere 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

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Muharrem İnce'ye kaset kumpası kapsamında CHP anketçisi ve Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz ve 'Ankara Kuşu' hesabının sahibi Oktay Yaşar gözlatına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Adaylıktan çekilmesi için hakkında çeşitli iddia ve montaj kasetlerle şantaj yapılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili sosyal medyadan sahte belge ve fotoğraflar paylaşarak dezenformasyon faaliyetleri yürütüldüğü gerekçesiyle soruşturma başlattı.

İddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla yürütülen soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

4 kişi yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadı. Gözaltına alınanlar arasında Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz ve 'Ankara Kuşu' hesabının sahibi Oktay Yaşar da var.

Ayrıca İnce, hakkında yayılan sahte belge ve fotoğrafların Kemal Özkiraz’ın tarafından paylaşıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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