Yurt dışında seçime rekor katılım

Yurt dışında kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs seçimleri için oy kullanmaya devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı veriye göre 3 milyonu aşkın seçmenden 1 milyon 514 bin 987’si oy kullandı.

Son Güncelleme:

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala yurt dışında oy kullanılmaya devam ediyor.

Yurt dışında kayıtlı seçmenler, 27 Nisan’dan bu yana yurt dışı temsilcilikleri, gümrükler ve Türkiye’deki havalimanlarında oy kullanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışında kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmenden 1 milyon 514 bin 987’sinin oy kullandığını açıkladı. Oyların 1 milyon 410 bini yurt dışı temsilciliklerinde, 104 bini ise gümrüklerde verildi.

Böylelikle 14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 2018 seçimindeki oy sayısını geride bıraktı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlardan 2018 seçimleri için 1 milyon 358 bin 584 kişi sandık başına gitmişti.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecek.

# yurt dışı # Yurt dışı seçmen # yüksek seçim kurulu

Benzer Videolar

İmralı'ya görüşme için heyet gitti mi? İmralı'ya görüşme için heyet gitti mi?
İBB borç batağında İBB borç batağında
"Dönüşüm milli güvenlik meselesidir" "Dönüşüm milli güvenlik meselesidir"
MSB'den tahliye açıklaması MSB'den tahliye açıklaması
Fazıl Say'ın marşına tepki yağdı Fazıl Say'ın marşına tepki yağdı
AK Parti'ye peş peşe saldırı AK Parti'ye peş peşe saldırı
Bakan Kurum kritik kararı açıkladı Bakan Kurum kritik kararı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un direksiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un direksiyonunda
Prof. Dr. Naci Görür Meclis'te konuştu Prof. Dr. Naci Görür Meclis'te konuştu
Bakan Akar'dan kaçak göçmen açıklaması Bakan Akar'dan kaçak göçmen açıklaması
Kalkınma Öncelikli Kentleşme Toplantısı Kalkınma Öncelikli Kentleşme Toplantısı
YHS'liler kadro istiyor YHS'liler kadro istiyor
Çok Okunanlar
1 Dünya'ya benzeyen gezegenden radyo sinyalleri!
2 Troy T200: Türk havacılığının yeni uçağı
3 Hatay'da deprem
4 PKK'ya üst düzey darbe
5 Şanlıurfa'da korkunç olay