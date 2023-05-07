Yurt dışında seçime rekor katılım

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala yurt dışında oy kullanılmaya devam ediyor.



Yurt dışında kayıtlı seçmenler, 27 Nisan’dan bu yana yurt dışı temsilcilikleri, gümrükler ve Türkiye’deki havalimanlarında oy kullanıyor.



Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışında kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmenden 1 milyon 514 bin 987’sinin oy kullandığını açıkladı. Oyların 1 milyon 410 bini yurt dışı temsilciliklerinde, 104 bini ise gümrüklerde verildi.



Böylelikle 14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 2018 seçimindeki oy sayısını geride bıraktı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlardan 2018 seçimleri için 1 milyon 358 bin 584 kişi sandık başına gitmişti.



Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecek.