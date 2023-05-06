İmralı'ya görüşme için heyet gitti mi? Adalet Bakanlığı açıkladı

Adalet Bakanlığı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmralı'ya görüşme için heyet gönderildiği iddialarına yanıt verdi. Belgelerle verilen yanıtta, fırtına nedeniyle İmralı'daki hizmet binalarında hasar oluştuğu bu yüzden teknik ekibin talep edildiği belirtildi.

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Adalet Bakanlığı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmralı'ya görüşme için heyet gönderildiği iddialarına yanıt verdi. Belgelerle verilen yanıtta, fırtına nedeniyle İmralı'daki hizmet binalarında hasar oluştuğu bu yüzden teknik ekibin talep edildiği belirtildi. Adaya teknik ekibin inceleme için geldiği, gelen ekibin de hükümlülerin bulunduğu cezaevi bölümünde hiçbir denetim yapmadığı ifade edildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Adalet Bakanlığı, İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binalarının çatılarında 5-7 Şubat'ta meydana gelen fırtına nedeniyle hasar oluştuğunu açıkladı. Bu nedenle hasar tespiti ve onarım için İmralı Adasına teknik ekip görevlendirilmesinin talep edildiği ifade edildi.

Adaya sadece teknik ekibin geldiği belirtilen açıklamada, "Hükümlülerin barındırıldığı cezaevi bölümünde hiçbir inceleme ve denetim yapılmamıştır" denildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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