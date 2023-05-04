İBB borç batağında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi borç bataklığına sürükleniyor.



İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tarafından mecliste açıklanan Meclis Denetim Raporundaki borç oranları dudak uçuklattı.



2022 yılını 61 milyar 499 milyon ile kapatan İBB borçlanma üst sınırını yüzde 33,45 oranında aşmıştı. Şimdi ona 2023’ün ilk çeyrek rakamları da eklendi. İBB 2023 yılına tam 82 milyar 75 milyon 422 bin liralık borçla girmiş oldu.



Verilere göre borçlanma tutarı son 35 yılın zirvesine ulaştı. İETT ve İSKİ’de de durumun aynı olduğuna dikkat çeken Kaynar, “ sene sonuna kadar borç 150 milyarı bulabilir” dedi.