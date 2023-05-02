Yarısı Bizden kampanyasına başvuru sayısı açıklandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan Kurum konuşulan İstanbul depremine dair “İstanbul'un dönüşümü milli güvenlik, egemenlik meselesi. Bu kadar net. Terörle mücadele ne kadar önemliyse İstanbul'un dönüşümü de o kadar önem
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hem deprem bölgesindeki konut yapımlarına ilişkin hem de ülke genelindeki kentsel projelere ilişkin son durumu paylaştı.
Bakan Kurum “Yarısı Sizden Yarısı Bizden” sloganıyla başlatılan kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgi verdi.
Kurum, İstanbul’daki kentsel dönüşümün bir milli güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekti.
Kurum, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'yla ilgili açıklamalara da yanıt verdi.
Öte yandan Bakan Kurum, İzmit Körfezi Dip Çamur Temizleme Tesisi'ni de inceledi. Kurum, gençlere tertemiz Marmara kazandırabilmek için bu mücadeleyi yaptıklarını söyledi.