Yarısı Bizden kampanyasına başvuru sayısı açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hem deprem bölgesindeki konut yapımlarına ilişkin hem de ülke genelindeki kentsel projelere ilişkin son durumu paylaştı.



Bakan Kurum “Yarısı Sizden Yarısı Bizden” sloganıyla başlatılan kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgi verdi.



Kurum, İstanbul’daki kentsel dönüşümün bir milli güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekti.



Kurum, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'yla ilgili açıklamalara da yanıt verdi.



Öte yandan Bakan Kurum, İzmit Körfezi Dip Çamur Temizleme Tesisi'ni de inceledi. Kurum, gençlere tertemiz Marmara kazandırabilmek için bu mücadeleyi yaptıklarını söyledi.



