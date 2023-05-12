NATO’da grev çanları çalıyor

Onlarca protesto yapılan İzmir Buca’daki NATO Müttefik Kara Komutanlığı önünde bu sefer emekçiler isyanını dile getirdi. Türk Harb-İş İzmir Şubesi ile NATO Müttefik Kara Komutanlığı arasında devam eden 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmadı. İşçiler greve hazırlanıyor.



Türk Harb-İş İzmir Şube Başkanı Selim Ulusoy “toplu iş sözleşmesinde ücret zammı konusunda uzlaşma sağlanmadı” dedi.



NATO karargahında zaman içerisinde çalışan 150 işçi sayısı 30 kişiye indirildi. Emekçiler yoksulluk sınırında maaş alıyor.



Basın açıklamasına katılan Türk İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak uzlaşma için arabulucu olabileceğini dile getirdi.



İşveren NATO’nun uzlaşmadan uzak tavır içerisinde olduğunu belirten Türk Harb-İş İzmir Şube Başkanı Selim Ulusoy grev kararı için oylama yapılacağını belirtti.



