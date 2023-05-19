Hablemitoğlu davasında yeni gelişme

Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili davada 6'sı tutuklu, 1'i tutuksuz, Fetullah Gülen dahil 3'ü firari, 10 sanığın Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya, tutuklu sanık eski askerler Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Gökhan Nuri Bozkır, Aydın Köstem, FETÖ'den hükümlü Enver Altaylı, ve tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı.

Savunmaların ve tanık beyanlarının ardından mahkeme talepleri aldı. Hablemitoğlu ailesinin avukatı, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, emekli asker Hasan Atilla Uğur, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İrfan Fidan ile Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, CHP'li Tuncay Özkan’ın tanık olarak dinlenmesini istedi.

Tuncay Özkan daha önce birkaç kez cinayeti kimin işlediğini bildiğini beyan etmişti.

Mahkeme heyeti Tuncay Özkan ile Hasan Atilla Uğur’un tanık olarak dinlenmesine, Abdullah Gül’ün dinlenmesi talebinin ise tüm deliller toplandıktan sonra kararlaştırılmasına hükmetti.

Hablemitoğlu’nun katledilmesinden birkaç gün önce Eskişehir’de katıldığı konferansın görüntülerinin de dosyaya kazandırılmasına karar verildi. Ayrıca öldürülmesinden hemen önce alışveriş yaptığı markette Hablemitoğlu’nu izlediğinden şüphelenilen iki kişinin yer aldığı görüntülerin de incelenmesine hükmedildi.

Heyet, tutuklu sanıklar Levent Göktaş, Emek, Mumcuoğlu, Bozkır, Altaylı ve Köstem'in, mevcut delil durumunun sanıkların lehine değişmesi ihtimali nedeniyle tahliyesine karar verdi. Dosyada böylece tutuklu sanık kalmadı.