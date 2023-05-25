İkinci tur seçimlerinde oy kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü saat 8’de oy kullanılmaya başlanacak.

Seçmenler, 14 Mayıs'ta hangi okulda hangi sandıkta oy kullanıldıysa ikinci turda da yine aynı okul ve sandıkta oy verecek. Seçmene kolaylık olması ve katılımı yüksek olması için seçmen bilgi kağıtları yeniden gönderilecek. Seçmen bilgi kağıdı kaybedilmişse, vatandaşlar sandık numarasını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Vatandaşlar, oy kullanmaya giderken yanında TC. kimlik kartı, nüfuz cüzdanı, ehliyet ya da pasaport bulunduracak.



Vatandaşlar, 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için tekrar sandık başına gidecek. Peki, oy verirken nelere dikkat edilmeli? Sandık görevlisi tarafından verilen oy pusulası, zarf ve mührü elimizde. Vatandaşlar, oy pusulasındaki iki adaydan birisine oy verecek. Birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor. Bu 2 adayın bulunduğu oy pusulasını eline alan vatandaşlar oy kabinine gidecek. İki adaydan birisine oyunu vermek üzere mührünü basacak. Evet mührünün bu yuvarlağın dışına taşırılmaması gerekiyor. Aynı şekilde oy pusulasına herhangi bir imza veya işaret koyulmaması, oy pusulasının geçersiz sayılmaması için önemli. Ardından bu pusula, zarfın içerisine konulacak. Oyunu sandığa götüren vatandaş, oyunu kullanmış olacak.

Oyunu veren vatandaş, listedeki isminin yanına imza atacak. Oy kullanma işlemi, 28 Mayıs saat 17’ye kadar sürecek.