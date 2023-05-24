Hulusi Akar'dan sınır geçiş iddialarına tepki: "Kendine güvenen yasadışı geçişi denesin"

Suriye sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'hudut güvenliği' açıklaması geldi.

Sınırdan yasa dışı geçiş yapılıyor iddialarıyla ilgili konuşan Akar “Yasa dışı geçiş mümkün değil, Mehmetçik görev başında” mesajı verdi.

- Yüksek teknoloji ile teçhiz edilmiş Mehmetçik görevini gece-gündüz demeden başarıyla yerine getirmektedir. Yaptığımız çalışmalarda elimizdeki imkanları son derece etkin kullanarak hiçbir eksikliğe meydan vermeden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bakan Akar iddiaları sert bir dille eleştirdi

- Bunları söylemek en hafif tabiriyle emeğe saygısızlık, ayıp. Yapılan bu tür değerlendirmeler bizi gerçekten rahatsız ediyor. Bu gerçek dışı beyanlara yönelik söyleyecek laf bulamıyoruz. İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin.

Akar, sınır emniyet sistemini de ziyaret etti ve üst düzey bir koruma olduğundan bahsetti.