İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan "casusluk" soruşturmasından tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "casusluk" iddiasıyla bir soruşturma başlatılan CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ifade işlemleri için bugün Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. 19 Mart’ta gözaltına alınmasını takiben 23 Mart’ta tutuklanan İmamoğlu, bu gelişmeyle birlikte Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden 7 ay sonra ilk defa çıkmış oldu.

Adliyede beş saat boyunca nezarette tutulan İmamoğlu’nun ifade verme işlemi toplam üç saat sürdü. İfade sürecinin tamamlanmasının ardından, İmamoğlu ile birlikte, 24 Ekim günü gözaltına alınan ve gözaltı süresi 24 saat daha uzatılan TELE1 televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun mevcut durumda tutuklu olan danışmanı Necati Özkan da adliyeye getirildi. Üç isim, ifade işlemleri sonrasında tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

ÜÇ İSİM HAKKINDA DA TUTUKLAMA KARARI

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini değerlendiren hâkimlik, soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

“Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan’ın; soruşturma kapsamında özet olarak örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin yasa dışı yöntemlerle ele geçirilerek cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak ve bu amaç doğrultusunda mali nitelikli suçları işleme amacını matuf İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün casusluk faaliyetleri kapsamında başta İstanbul ilindeki vatandaşlarımızın kişisel verilerinin yabancı ülke istihbarat birimlerine aktarılması eylemleri ve benzeri eylemler ile bu birimlerin unsurlarının talimatı ve yönlendirmesiyle faaliyetlerde bulunma eylemleri gerekçesiyle üzerlerine atılı ‘siyasi casusluk’ suçundan sevk edildikleri İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklanmalarına karar verilmiştir.”