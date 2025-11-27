İmralı ziyareti sonrası ilk toplantının ne zaman yapılacağı belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun üç kişilik heyeti, 24 Kasım tarihinde İmralı Adası’nda tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan ile beklenen görüşmeyi gerçekleştirdi. Bu önemli temasın hemen ardından, Komisyon'un ilk toplantısını 4 Aralık tarihinde yapacağı öğrenildi.

Komisyonda görevli olan ve teröristbaşı Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya giden üç kişilik heyetin kimlikleri belli oldu. Heyet; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit’ten oluştu. Görüşme programının başlangıcından bitişine kadar tüm organizasyonu Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapıldı. Pazartesi öğle saatlerinde adaya hareket eden heyetten MHP’li Yıldız, yola çıkmadan hemen önce sosyal medya hesabından dikkat çekici bir mesaj paylaştı: “Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah’ım”

Saat 16:00 sularında İmralı’dan dönen üç milletvekili, ilk olarak İstanbul’da bulunan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Heyet üyelerinin Kurtulmuş ile gerçekleştirdiği değerlendirmenin ardından görüşmeye ilişkin genel bilgilendirme Meclis Başkanlığı tarafından kamuoyuna yapıldı.

MECLİS BAŞKANLIĞI'NDAN İKİ KRİTİK BAŞLIK

Meclis Başkanlığı’nın görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin pozitif yönde ilerlemesine vurgu yapılırken, görüşmenin içeriği hakkında detaylı bilgi verildi. Açıklamada, İmralı’daki teröristbaşına iki ana konu çerçevesinde sorular sorulduğu belirtildi.

İlk olarak, 27 Şubat tarihinde yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın ardından, örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların ele alındığı ifade edildi. İkinci olarak ise, Suriye’de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorular kapsamında detaylı beyanların alındığı kaydedildi. Başkanlığın açıklamasında, görüşme neticesinde elde edilen sonuçlar şöyle değerlendirildi: “Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir”