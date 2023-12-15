Irak'ın Kuzeyinde 2 PKK'lı Etkisiz Hâle Getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristlere geçit vermiyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. MSB, "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecektir" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/V3xpYyRz3z
Kaynak: TRT Haber
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