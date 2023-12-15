Irak'ın Kuzeyinde 2 PKK'lı Etkisiz Hâle Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristlere geçit vermiyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hâle getirildi.

Irak'ın Kuzeyinde 2 PKK'lı Etkisiz Hâle Getirildi
Irak'ın Kuzeyinde 2 PKK'lı Etkisiz Hâle Getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. MSB, "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecektir" ifadelerini kullandı.  Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek.
MİT'ten PKK/KCK'ya Ağır Darbe! Terörist Sebahat Ormanlı Etkisiz Hale GetirildiMİT'ten PKK/KCK'ya Ağır Darbe! Terörist Sebahat Ormanlı Etkisiz Hale GetirildiGündem

Kaynak: TRT Haber

# ırak # pkk # terörle mücadele
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