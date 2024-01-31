Irak'ın kuzeyinde operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Irak'ın kuzeyinde operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlerle mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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