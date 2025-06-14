İran'dan kararlık açıklaması: İsrail pişman olana kadar operasyonlar sürecek

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfezl Şikarçi, İsrail’e yönelik operasyonların, "pişman olana kadar" devam edeceğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İran'dan kararlık açıklaması: İsrail pişman olana kadar operasyonlar sürecek
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İran devlet televizyonuna konuşan Şikarçi, İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ve ardından gelen İran misillemeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in bir gün önce yaptığı açıklamayı hatırlatan Şikarçi, “Suçlu Siyonist pişman olana kadar operasyona devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı saldırılar, İran'ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisleri ve askeri komuta merkezlerini hedef aldı. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey askeri yetkililerle birlikte 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği açıklandı. Sivil can kaybının ise 78 olduğu belirtildi.

İran’ın buna karşılık İsrail’e fırlattığı balistik füzeler sonucu en az 63 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çatışmaların ardından başta Türkiye olmak üzere birçok ülke İsrail’i kınayarak itidal çağrısında bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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