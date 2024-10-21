İran'dan önemli vurgu: PKK/PJAK'A karşı İran-Türkiye ortaklığı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Ankara ile Tahran arasındaki ilişkilerde terör ile mücadelenin önemli bir konu başlığı olduğunu söyledi. Ulusal Kanal’ın sorusu üzerine konuşan Bekayi, Suriye’de barış ve istikrar için Türkiye ile çalıştıklarını da belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD destekli teröre karşı Ankara ile Tahran arasındaki iş birliğini değerlendirdi.

"Türkiye ile ilişkilerimizde sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve terör ile mücadele iki önemli konu başlığı."

Haftalık basın toplantısında Ulusal Kanal’ın soruları üzerine konuşan Bekayi, Türkiye Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi sürecini de değerlendirdi.

"Suriye konusunda Türk mevkidaşlarımız ile Astana çerçevesinde iletişim halindeyiz. Türkiye’nin ve diğer ortaklarımızın da yardımı ile Suriye’de barış ve istikrarı sağlamak için çalışıyoruz. ABD’nin Suriye’yi işgali ve istikrarın sağlanmaması terör örgütlerini güçlendiriyor."

İsrail bölgedeki saldırganlığını da değerlendiren Bekayi, Türkiye ile İran’ın bu konuda beraber çalıştığını ifade etti.

"Gazze ve Lübnan’da İsrail katliamlarını durdurmak için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz. Bölge ülkeleri doğacak bir krizin tüm bölgeye yayılma riski olduğunun farkında. İran’a yönelik olası bir saldırıda bölge ülkelerinin kendi topraklarının kullanımına izin vermeyeceklerine güveniyoruz. Son iki hafta içerisinde Dışişleri Bakanımızın bölge ülkelerine ziyaretlerinde savaşın durdurulması noktasında ortak bir anlayışa varıldı."

İsrail’in olası İran saldırısı hakkında da konuşan İranlı Sözcü, bu konuda Tahran’ın tavrının net olduğunu vurguladı.

"Daha önce birçok kez açık bir şekilde ilan ettik, İsrail rejiminin en ufak saldırısına kesin bir şekilde karşılık vereceğiz. Siyonist rejimin herhangi bir eylemi İran'ın kararlı tepkisiyle karşılanacaktır. ABD’nin İsrail rejimine hava savunma sistemlerini konuşlandırması, ABD ve Batılı ülkelerin son bir yıldır Siyonist rejime verdikleri desteğin göstergesidir."