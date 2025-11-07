İran'dan Türkiye'ye unlu mamüller makinesi ihracatı

İran Geleneksel Ekmek Makineleri Üreticileri Komitesi Sekreteri ve Azerbaycan Afhami Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Alireza Ekberniya, Tahran'daki IBEX 2025 Tahıl, Un ve Ekmek Sanayi Fuarı hakkında Ulusal Kanal’a değerlendirmeler yaptı. Türkiye'den gelen heyetlere dikkat çeken Ekberniya, ülkeye tam otomatik ekmek pişirme makinelerinin ihracatı için kapsamlı görüşmeler yapıldığını duyurdu.

Ekberniya, 17. Uluslararası Tahıl, Un ve Ekmek Sanayi Fuarı'nın başarıyla gerçekleştiğini ve yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun katılımına tanık olduklarını belirtti. "Dost ve komşu ülke Türkiye'den gelen tüccarlar, ziyaretçilerin önemli bir bölümünü oluşturdu” diye konuştu.

“TÜRK ÜRETİCİLER İLE DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİ İÇİN ZEMİN UYGUN”

Ekberniya, özellikle Türkiye olmak üzere komşu ülkelere endüstriyel ekmek pişirme makineleri ihraç etme politikasına vurgu yaparak, "Endüstriyel ekmek pişirme makinelerini Türkiye'ye ihraç etmeye çalışıyoruz. Bu potansiyel, dost ve kardeş ülke Türkiye'de mevcut ve bu alanda gerekli işbirliğinin gerçekleşmesini umuyoruz. Her iki ülkenin yetkililerinden, bu alanda İran ve Türk üreticileri arasındaki daha fazla işbirliği için uygun bir zemin hazırlamalarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İran Endüstriyel Ekmek Makineleri Üreticileri Komitesi Sekreteri, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye tarafıyla, ülkeye tam otomatik ekmek pişirme makinelerinin ihracatı için iyi görüşmeler yapıldı ve yakında Türkiye'ye mekanize ekmek pişirme makineleri ihracat sürecini hızlandırmayı umuyoruz."