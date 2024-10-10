İranlı Generalden ABD’ye sert uyarı: "Üslerinizi ve gemilerinizi vururuz!"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı General İbrahim Cebbari, İsrail’i destekleyen ABD’nin İran ile savaşa hazır olmadığını söyledi. Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan İranlı General, “Eğer bir gün savaşa girerlerse üslerini, kaynaklarını ve savaş gemilerini vururuz” dedi.

Gürkan Demir Gürkan Demir
İranlı Generalden ABD’ye sert uyarı: "Üslerinizi ve gemilerinizi vururuz!"
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı General İbrahim Cebbari, İsrail’i destekleyen ABD’nin İran ile savaşa hazır olmadığını söyledi. Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan İranlı General, “Eğer bir gün savaşa girerlerse üslerini, kaynaklarını ve savaş gemilerini vururuz” dedi. Cebbari, Hizbullah’a dair de değerlendirmeler yaptı.

Gerçek Vaat-2 Operasyonu’nda ağır darbe alan İsrail’in ABD desteğiyle İran’a karşı saldırı arayışı devam ederken İranlı General İbrahim Cebbari, Washington’u uyardı.

"Eğer bir gün ABD’liler savaşa girerlerse üslerini, kaynaklarını ve savaş gemilerini vururuz. Hava-uzay, deniz ve kara kuvvetleri komutanlarımız ve cömert gençlerimiz tüm ileri imkanlarla onlara ağır yanıt vermeye hazırdır. Ancak ben ABD’lilerin savaşa girmeyeceğinden eminim. "

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı General İbrahim Cebbari, ABD’nin pozisyonuna dair Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı. Cebbari, Washington’un çekincelerine dikkat çekti:

"Amerikalılar bizimle, direniş cephesiyle ve İslam dünyası ile karşı karşıya gelmek için hazır değiller. İslam dünyasında potansiyel olarak saklı olan güçlerimiz var. Bir şey olursa sahaya çıkacaklar ve İslam dünyasında geniş bir cephe oluşacak. Bu nedenle Amerikalılar savaşa cesaret edemiyor ve girmek istemiyor."

İranlı General, Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından Hizbullah’ın durumu hakkında da değerlendirmeler yaptı. Nasrallah'ın kendisinden sonraki dönem için de hazırlıklar yaptığını belirtti:

"Seyyid Nasrallah, bu 30 yıllık süreçte direniş cephesinin kararlılığının bozulmasına izin vermeyen on binlerce savaşçı ve komutan yetiştirdi Bu komutan gittiyse yerine zeka, güç ve fiziki açıdan hazırlıklı olan birisi vardır tabi. Artık Hizbullah'ın yapısı eski haline dönmüş, organize olmuş ve elhamdülillah hazırlıklı bir durumda. Siyonist rejim artık acizdir, sıkıntı ve çaresizlik içindedir."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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