İrem Derici hastanelik oldu! “Yürüyemiyorum, hiçbir yerim kımıldamıyor”

Ünlü şarkıcı İrem Derici, son dönemde etkili olan salgına yakalandı. Hastalığı ağır geçiren Derici, hastanede serum tedavisi gördü. “Influenza, ağır ishal, yürüyemiyorum halsizlikten” diyen sanatçı, Uşak konserini iptal ettiğini duyurdu.

Türk pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici, son günlerde hızla yayılan salgından nasibini aldı.

Yoğun konser temposu ve stresli günlerin ardından rahatsızlanan Derici, hastaneye giderek serum taktırdı.

Sanatçı, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Serumlu bir fotoğrafını yayınlayan Derici, konserinin iptal edildiğini duyurarak hayranlarını endişelendirdi.

“SALGINA YAKALANDIM, YÜRÜYEMİYORUM”

Derici, Instagram hesabından yaptığı açıklamada hastalığı ağır geçirdiğini belirtti.
Sanatçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Ne ararsanız var; influenza, ağır ishal, yürüyemiyorum halsizlikten. Hiçbir yerim kımıldamıyor. Günlerdir beklediğim Uşak konserimi ertelemek zorunda kaldım. Bizim ekipteki herkes paramparça. Doktor 5 gün istirahat verdi.”

İrem Derici, yaptığı ikinci paylaşımda hem hayranlarını uyardı hem de ekibindeki kişilerin de hastalandığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, “Salgın var arkadaşlar, dikkat edin kendinize. Ekipteki herkes hasta, ben de pertim.” sözleriyle uyarıda bulundu.

Derici’nin hastaneden paylaştığı serumlu fotoğraflar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

