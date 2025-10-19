Kadıköy’de nefes kesen maç! Fenerbahçe, 10 kişi kalan Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Fatih Karagümrük’ü ağırladı.

Sarı-lacivertliler, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 2-1’lik skorla kazanarak haftayı üç puanla kapattı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Anderson Talisca’nın penaltıdan attığı gol ve 41. dakikada Marco Asensio’nun ağları sarsan vuruşuyla geldi.

Konuk ekip Karagümrük’ün tek sayısı ise 59. dakikada Serginho’dan geldi.

TALISCA VE ASENSIO SAHNEDE

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, taraftar desteğini arkasına alarak baskılı bir oyun sergiledi.

Maçın 23. dakikasında Anderson Talisca, kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 41. dakikada Marco Asensio’nun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla farkı ikiye çıkardı. Bu gol, ilk yarının skorunu belirledi: Fenerbahçe 2 - 0 Fatih Karagümrük.

KARAGÜMRÜK’TEN GELEN UMUT GOLÜ

İkinci yarıya konuk ekip etkili başladı. 49. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta Talisca’nın kafa vuruşunu kaleci Ivo Grbic son anda kurtardı.

59. dakikada Fatih Karagümrük farkı bire indirdi. Daniel Johnson’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Serginho, sağ çaprazdan sert vurdu ve topu filelere gönderdi: 2-1.

Golden sonra Fenerbahçe oyunu dengelemeye çalıştı ancak Karagümrük birkaç kez tehlikeli geldi.

62. dakikada Sam Larsson’un pasında David Fofana, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak topu dışarı gönderdi.

KIRMIZI KART DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Maçın 83. dakikasında Karagümrük’te Jure Balkovec, Fenerbahçe’den Szymanski’ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe topa daha fazla hakim oldu.

Ancak 90. dakikada Fred’in pasında ceza sahasında topu alan Szymanski, müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi ve farkı artırma şansını kaçırdı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Lig’de puanını 21’e yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Fatih Karagümrük ise 8 puanda kaldı ve alt sıralardan uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi.