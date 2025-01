İş Sağlığı ve Güvenliği tehlike alarmı veriyor. Ulusal Kanal'a konuşan uzmanlar meslek itibarının da yıpratıldığını vurguladı.

İş Sağlığı ve Güvenliği tehlike alarmı veriyor. Uzmanlık için yapılan sınavlara rağmen çıkarılan yönetmelikle sınıf atlatıldı. Sınavsız, deneyimsiz ve çabasız uzmanlığın önü açıldı. Ulusal Kanal'a konuşan uzmanlar meslek itibarının da yıpratıldığını vurguladı.



İşyerinde tehlikeyi, riski, kazayı önlemek üzere oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminde tehlike alarmı çalıyor. Ciddiyetle atılması gereken adımlar beklenirken yönetmelikle sınıf atlatıldı. Çalışanı, işletmeyi ve üretimi koruyacak olan sistemde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları sınavın ekarte edilmesinin yanlışlığına dikkat çekti.

A snıfı iş güvenliği uzmanı Buket Erdinç yapılan uygulamanın sektöre zarar vereceğinin altını çizdi

Buket Erdinç, "3 yıl C sınıfı 4 yıl B sınıfı olarak çalıştıktan sonra, aralarında eğitim ve sınava girerek yükselme yapılıyor. 27 Aralıkta çıkarılan yönetmelikle C ve B sınıfı uzmanlıklar bir üst sınıfa sınavsız geçişleri sağlandı. Çözüm olarak önceden öngörerek 1 yıl içerisinde 4 sınav yapılabilirdi. 8 Aralıkta da kanuna göre arkadaşlarımız eğitim alıp sınava girdiler, buna rağmen arkasından yönetmelikle sınavsız atlatma yapıldı. Bu insanlar eğitim almadı, sınavdan geçmedi, gerçekten sahada çalışıp çalışmadıklarını bilmiyoruz. Bir ölçüt olarak sınav vardı, şu an o da yok. Biz kazaları azaltmaya çalışıyoruz, insan hayatı söz konusu burada, mesleğin itibarsızlaşması nedeniyle A sınıfı uzmanlar sektör dışına gidiyor." dedi.

A sınıfı İş güvenliği uzmanı Ayten Tezcan da emek, zaman ve maddi harcamalarla uzman olan kişilerin mağdur olduğuna dikkat çekti:

"Önce C sınıfı için uzmanlık eğitimi aldık, sınava katıldık, 3 yıl çalıştıktan sonra B sınıfı için sınava girme hakkı kazandık, devamında A sınıfı için çalışarak sınava girerek yükseldik.Bu süreçte eğitimler aldık, sahada aktif olarak çalıştık. Çalışarak emek vererek sınava girerek kazanan arkadaşlarımız mağdur edildi."

A sınıfı İş güvenliği uzmanı Nilüfer Güzey de yapılan uygulamanın sektörde ekonomik sonuçlarının da olacağını hatırlattı: "Beklentinin altında daha düşük maaşlarda çalışmak zorunda kalacağız."