Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda? Barcelona-Real Madrid maçı CANLI İZLE

Olimpic Lluis Companys Stadyumu’nda oynanacak mücadele, hem şampiyonluk yolundaki puan farkını hem de sezonun seyrini doğrudan etkileyecek. Ligde Barcelona 79 puanla zirvede yer alırken, Real Madrid 75 puanla hemen arkasında ikinci sırada bulunuyor.

El Clasico öncesinde gözler, Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in üzerinde. İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden MARCA’da yer alan Jose Felix Diaz imzalı yazıda, Arda’nın Girona maçının ardından yaşadığı düşüşten nasıl toparlandığına ve teknik direktör Carlo Ancelotti ile olan ilişkisine değinildi.

Basın toplantısında Arda Güler’in ilk 11’de olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Ancelotti, şu ifadeleri kullandı:

“Rodrygo takıma döndü ve antrenmanlarda iyi durumda. O da Arda gibi ilk tercihlerimiz arasında. Zaten çok fazla seçeneğimiz yok. Duran toplarda ise Arda Güler ve Modric gibi iki özel oyuncuya sahibiz.”

muhtemel 11’ler belli oldu

El Clasico öncesi iki takımın da sahaya çıkması beklenen ilk 11’leri şöyle:

Barcelona: Szczesny, Garcia, Cubarsi, Martinez, Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Ferran Torres.

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Asencio, Garcia, Valverde, Arda Güler, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.

Şampiyonluk düğümünü çözebilecek bu dev maçta sahada olacak isimler kadar, teknik hamleler de sonucu belirleyebilir.

Karşılaşma, 17.15’te başlayacak ve S Sport, S Sport Plus ile EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.