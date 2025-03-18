İsrail, ateşkesi bozdu: Gazze'de ölü ve kayıp sayısı 300’ü aştı

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı. İsrail saldırılarında şu ana kadar hayatını kaybeden ve kaybolan Filistinlilerin sayısı 300’ü aştı.

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İsrail, ateşkesi bozdu: Gazze'de ölü ve kayıp sayısı 300’ü aştı
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıların yeniden başlatılmasının sebebi olarak Hamas’ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddetmesini gösterdi. Ancak Hamas, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını bir soykırım olarak nitelendirerek, ateşkese aracılık eden ülkelerin gözleri önünde bu saldırıların gerçekleştirildiğini vurguladı.

İsrail ordusunun bombardımanı, Gazze’de sivillerin sığındığı bir okul da dahil olmak üzere birçok noktayı hedef aldı. Bölgedeki kaynaklar, saldırıların yoğun şekilde devam ettiğini aktardı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları konusunda ABD ile istişarede bulunduğunu açıkladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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