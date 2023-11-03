İsrail Büyükelçiliği Önünde Gazze Eylemi
Memur Sen’e bağlı üye mühendisler, baretleriyle İngiltere Ankara Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınayan mühendisler, Birleşmiş Milletlere tepki gösterdi.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu kez eylem adresi İngiltere Büyükelçiliği önü oldu. Memur Sen’e bağlı üye mühendisler, baretleriyle İngiltere Ankara Büyükelçiliği önünde eylem yaptı.
Mühendisler, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Batılı ülkelerin insan haklarını hiçe sayan saldırılara sessizliğine tepki gösterdi.
- Bizler, emperyalistlerin, yüksek silah teknolojilerine karşı haklı olmanın ahlaki üstünlüğü, inancın verdiği moral üstünlüğü ile mücadeleye devam edeceğiz. Küresel kirli propaganda düzenine karşı hakikati haykırmaya, Gazze’nin yiğit evlatlarının, kutlu direnişlerinin yanında olmaya devam edeceğiz.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi