İsrail Büyükelçiliği Önünde Gazze Eylemi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu kez eylem adresi İngiltere Büyükelçiliği önü oldu. Memur Sen’e bağlı üye mühendisler, baretleriyle İngiltere Ankara Büyükelçiliği önünde eylem yaptı.

Mühendisler, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Batılı ülkelerin insan haklarını hiçe sayan saldırılara sessizliğine tepki gösterdi.