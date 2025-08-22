İsrail ordusu Gazze’ye girdi: Siviller tehlike altında

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze Kenti’ni işgal etmeyi hedefleyen operasyonun ilk aşamasını başlattı. Kent, İsrail tarafından HAMAS’ın kalesi olarak tanımlandı ve tanklar ile zırhlı araçlar Zeytun Mahallesi’ne giriş yaptı. Netanyahu, HAMAS’ı bölgede bırakmayacaklarını vurgulayarak, “Bunu zaten yapacağız. HAMAS’ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir soru işareti olmadı.” ifadelerini kullandı.

"TRUMP DESTEKLİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğine de atıfta bulunan Netanyahu, HAMAS’ın Gazze’den tamamen çıkarılması gerektiğini belirtti. Netanyahu, operasyonun sürmesi durumunda rehinelerin serbest bırakılması, silahsızlanma ve Gazze’nin “askerden arındırılması” gerektiğini savundu. Uluslararası tepkileri ise “antisemitizm tsunamisi” olarak nitelendirdi.

BM VE İNSANİ KURULUŞLARDAN UYARI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, perşembe günü yaptığı açıklamada derhal ateşkes çağrısında bulundu ve İsrail saldırısının “kitlesel ölümlere ve yıkıma” yol açacağı uyarısında bulundu. Kızılhaç ve diğer insani yardım kuruluşları da operasyonun durdurulması çağrısı yaptı. Resmî rakamlara göre Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 62 bini geçti.

GAZZE'DE SİVİLLER TEHLİKEDE

Gazze Kenti’nde yaklaşık bir milyon sivil bulunuyor. Orta ve güney bölgelerdeki mülteci kamplarına gönderilmesi planlanan sivillerin zor koşullar altında tutulacağı ve bazı rehinelerin şehirde bulunduğu belirtiliyor. HAMAS, geçen yıl yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin esirlerin bulunduğu noktalara yaklaşması durumunda rehinelerin infaz edileceğini vurgulamıştı. Operasyonun yapılacak olması İsrail kamuoyunda da sert tartışmalara yol açıyor.