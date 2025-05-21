İsrail ordusundan diplomatik heyete ateş: Türk diplomatlar da hedef alındı

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, aralarında büyükelçi ve konsolosların da bulunduğu diplomatik heyeti "sindirmek" ve "korkutmak" amacıyla ateş altına aldığını belirtti. Dik, "İsrail işgal güçleri, kampın girişine ulaşan heyeti gerçek mermilerle hedef aldı. Bu, uluslararası hukukun açık ihlalidir" dedi.

Dik, heyetin 21 Ocak’tan bu yana kuşatma altında tutulan kampa girişini engellemek için saldırının düzenlendiğini ifade etti. İsrail'in bu eylemini kınayan Dik, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki saldırıların son bulması ve İsrail’in hesap vermesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusu: Güzergâh ihlal edildi, uyarı ateşi açıldı

İsrail ordusu ise olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, heyetin Cenin’e "koordineli" bir şekilde giriş yaptığı ve kendilerine onaylı bir güzergâh sunulduğu iddia edildi. Açıklamada, bölgenin aktif çatışma alanı olması nedeniyle belirlenen güzergâhtan sapılmaması gerektiği, askerlerin ise sadece uyarı ateşi açtığı savunuldu. Olayda herhangi bir yaralanma veya maddi zarar yaşanmadığı belirtildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu heyetin İsrail'in Cenin Mülteci Kampı’ndaki saldırılarını yerinde gözlemlemek üzere bölgede bulunduğunu duyurdu.

İşgal ve saldırılar sürüyor

İsrail'in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırıların ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de baskılar arttı. Bu tarihten bu yana bölgede 171’i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti. 7 binden fazla kişi yaralanırken, 16 bin 400 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen 21 Ocak’ta “Demir Duvar” adını verdiği operasyonla Cenin ve çevresine kapsamlı saldırılar başlattı. Operasyonlar kısa sürede Tulkerim ve Tubas kentlerine de yayıldı. İsrail güçleri, bu bölgelerdeki mülteci kamplarındaki işgalini sürdürüyor.