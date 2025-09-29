İsrail saldırılarında bilanço ağırlaşıyor: 66 bin can kaybı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 50 ölü ve 184 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 187 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 56 bin 305 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda, 27 Mayıs’tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 571’e, yaralananların sayısının da 18 bin 817’ye ulaştığı kaydedildi.

Genel tabloya göre, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 66 bin 55’e, yaralı sayısının ise 168 bin 346’ya çıktığı bildirildi.