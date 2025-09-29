İsrail saldırılarında bilanço ağırlaşıyor: 66 bin can kaybı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 50 artarak 66 bin 55’e yükseldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İsrail saldırılarında bilanço ağırlaşıyor: 66 bin can kaybı
Yayınlanma: Güncellenme:

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 50 ölü ve 184 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 187 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 56 bin 305 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda, 27 Mayıs’tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 571’e, yaralananların sayısının da 18 bin 817’ye ulaştığı kaydedildi.

Genel tabloya göre, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 66 bin 55’e, yaralı sayısının ise 168 bin 346’ya çıktığı bildirildi.

Güllü’nün patronundan şok iddia: “Kesinlikle öldürüldü”Güllü’nün patronundan şok iddia: “Kesinlikle öldürüldü”Gündem
Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı: Daha büyük risk var!Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı: Daha büyük risk var!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

gazze israil
Günün Manşetleri
İsrail saldırılarında bilanço ağırlaşıyor
Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı
2 firmanın baklavası hileli çıktı
Bir şehir daha büyükşehir oluyor
Özgür Özel’e yumruklu saldırı davasında kritik gelişme
Bakanlar Kurulu Beştepe’de toplanacak
İstanbul’da Can Holding ve Ciner Grubu operasyonu
Dolandırıcılık şebekesine ağır darbe
Şiddetli sağanak bu illeri vuracak!
Muharrem İnce’nin oğlu için çarpıcı iddia!
Çok Okunanlar
Şiddetli sağanak bu illeri vuracak! Şiddetli sağanak bu illeri vuracak!
Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları
29 Eylül güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? 29 Eylül güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı
AK Parti’de istifa dalgası ilçelere yayıldı AK Parti’de istifa dalgası ilçelere yayıldı