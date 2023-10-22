İsrail Suriye Havalimanlarını Vuruyor! Şam ve Halep Havalimanları Hedef Alındı

İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasında çatışma alevleniyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güney hattını bombalıyor. Hizbullah İsrail’in tacizlerine yanıt verdi. Topçu atışlarına karşılı İsrail’in Lübnan sınırındaki Dovev yerleşim biriminde bir hummer askeri araç ve tank güdümlü füzelerle vuruldu.

İsrail ise Yarin ve El Cubeyl beldeleri arasında bulunan vadiyi bombaladı. İsrail savaş uçaklarının, 2’nci defa Yarin çevresini vurduğu belirtildi. İsrail ordusu, Hizbullah'ı "Lübnan'ı savaşa sürükleyip bölgede gerilimi tırmandırmaya çalışmakla" suçladı.

İran vatandaşlarından 24 saat içerisinde Lübnan'dan ayrılmaları çağrısı yaparken İsrail Suriye'yi vurdu.

Hedef yine Şam ve Halep uluslararası havalimanlarıydı. İsrail sabahın ilk saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıda Şam Havalimanı'nda çalışan bir Suriyeli hayatını kaybetti, 1 Suriyeli yaralandı.