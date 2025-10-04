İsrail’in alıkoyduğu 36’sı Türk 137 aktivist İstanbul’a ulaştı!

Gazze’ye insani yardım götürürken İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan 36’sı Türk olmak üzere toplam 137 aktivist, Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla Türkiye’ye getirildi. Uçak, saat 15.50’de İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail güçlerinin uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahale sonucu durdurulmuş ve filoda bulunan aktivistler gözaltına alınmıştı.
Türkiye’nin yoğun diplomatik girişimleri sonucunda, aralarında 36 Türk vatandaşının da bulunduğu toplam 137 kişi, bugün öğle saatlerinde Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Türkiye’ye getirildi.

İsrail’in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı’ndan kalkan uçak, saat 15.50’de İstanbul Havalimanı’na indi. Uçakta, 36 Türk vatandaşının yanı sıra 23 Malezyalı aktivist ve farklı ülkelerden yardım gönüllüleri yer aldı.

Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı.

