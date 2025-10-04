Ruben Amorim için tehlike çanları! Manchester United kazanamazsa görevden alınabilir

Premier Lig devlerinden Manchester United, bu hafta sonu Sunderland karşısında sahaya çıkacak ancak kulüp içinde tansiyon oldukça yüksek. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, eğer United Cumartesi günü sahadan galibiyetle ayrılamazsa, teknik direktör Ruben Amorim’in görevine son verilebilir.

Goal.com'a göre, kulübün yeni dönem patronu Sir Jim Ratcliffe’in, geçtiğimiz sezon Erik ten Hag’in yerine getirilen Amorim’e şu an için destek verdiği öne sürülüyor. Ancak Ratcliffe’in sabrının da sınırsız olmadığı, Sunderland maçının sonucu ne olursa olsun teknik heyetle ilgili yeni bir karar alınabileceği konuşuluyor.

Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig’de oynadığı son altı maçta yalnızca iki galibiyet alabildi. Ligde 14. sırada yer alan takım, ayrıca İngiltere Lig Kupası’nda League Two temsilcisi Grimsby Town’a elenerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

SIRADAKİ MAÇ SON ŞANS OLABİLİR

United, Sunderland karşısında favori gösterilse de, son dönemde alınan kötü sonuçlar Amorim üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Sunderland ise Premier Lig’in yeni takımı olmasına rağmen sezona iyi başladı ve şu anda United’ın dört puan önünde, altıncı sırada yer alıyor. Sunderland’in bu hafta sonu kazanması durumunda fark yedi puana çıkacak. Bu sonuç, Amorim’in kariyerinde dönüm noktası anlamına gelebilir. İngiliz basınına göre kulüp yönetimi, alınacak bir yenilginin “bardağı taşıran son damla” olabileceğini değerlendiriyor.

Takım, son lig maçında Brentford karşısında da kötü bir performans sergilemişti. Amorim’in aynı sistemi ısrarla sürdürmesi, oyuncular ve kulüp personeli arasında huzursuzluk yaratıyor. Özellikle taktiksel esneklik konusundaki eksiklik, teknik ekibe olan güvenin sarsılmasına yol açtı.

RATCLIFFE ZOR BİR KARARIN EŞİĞİNDE

Kulüp kaynaklarına göre, Amorim’in görevden alınması yaklaşık 12 milyon sterline mal olacak. Bu durum, Manchester United’ın son 10 yılda yaptığı teknik direktör değişikliklerine yeni bir maddi yük daha ekleyecek. Eğer Amorim gönderilirse, bu gelişme Sir Alex Ferguson’un emekliliğinden bu yana görevden alınan altıncı kalıcı menajer anlamına gelecek.

Amorim’in geleceği kadar, kulübün Avrupa hedefleri de tehlikede. Geçtiğimiz sezon Tottenham’a kaybedilen Avrupa Ligi finaliyle Avrupa kupalarına katılamayan United, bu sezon benzer bir tabloyu yaşamamak istiyor. Ancak ligdeki kötü gidişat, taraftarların sabrını da tüketiyor.

SOYUNMA ODASINDA GÜVEN KRİZİ

Takım kaptanı Bruno Fernandes başta olmak üzere birçok oyuncunun moralinin bozuk olduğu belirtiliyor. Kulüp içinden sızan bilgilere göre, futbolcuların bir kısmı Amorim’in takımı toparlayabileceğine dair inancını kaybetti.

Portekizli teknik adam, bu söylentiler hakkında yaptığı açıklamada kendine güvenini korudu: “Oyuncularımın sizi dinlediğine eminim. Sizin tüm o yorumlarınızı duyuyorlar ve içlerine atıyorlar çünkü maç kazanmıyoruz. Ama bana inanmaları gerekiyor. Çünkü ben United’ı sizden çok daha fazla izliyorum.”

Amorim ayrıca takım içindeki iletişim kopukluklarını kabul ederken, başarısızlığın sistemden değil, inanç eksikliğinden kaynaklandığını söyledi: “En büyük sorunum, oyuncularımın siz ‘sorun sistemde’ dediğinizde buna inanması. Bu beni delirtir çünkü ben bu takımı görüyorum. Farklı sistemlerde de oynadığımızda aynı şekilde oynamamız, aynı güç, aynı tempo ve aynı odakla sahada olmamız gerekiyor. Eğer bunu yaparsak sistemin önemi kalmaz.”

Genç teknik adam sözlerini, oyuncularına moral vermek için bir mesajla tamamladı: “Kazanırsanız her şey yolundadır; kaybederseniz, kendinizden, takım arkadaşlarınızdan, teknik direktörden şüphe etmeye başlarsınız. Bu da gayet normaldir.”