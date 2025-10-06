İsrail’in saldırıları durmuyor! Gazze’de can kaybı 67 bini geçti

Gazze Şeridi’nde yoğun bombardıman sürerken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi giderek zorlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 sivilin cansız bedenine ulaşıldığını, 96 kişinin de yaralandığını açıkladı. Cenazelerden ikisinin daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail’in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana toplam 13 bin 568 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 57 bin 638 Filistinlinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

7 Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana toplam 67 bin 160 kişi yaşamını yitirirken, 169 bin 679 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun yardım dağıtım bölgelerine düzenlediği saldırılarda da bilanço ağırlaştı. Son 24 saatte 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Böylece yardım bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 610’a, yaralı sayısı ise 19 bin 143’e çıktı.