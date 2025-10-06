İsrail’in saldırıları durmuyor! Gazze’de can kaybı 67 bini geçti

İsrail’in Gazze’deki saldırıları can almaya devam ediyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana süren katliamda, hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 160’a, yaralananların sayısı ise 169 bin 679’a yükseldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İsrail’in saldırıları durmuyor! Gazze’de can kaybı 67 bini geçti
Yayınlanma: Güncellenme:

Gazze Şeridi’nde yoğun bombardıman sürerken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi giderek zorlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 sivilin cansız bedenine ulaşıldığını, 96 kişinin de yaralandığını açıkladı. Cenazelerden ikisinin daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail’in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana toplam 13 bin 568 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 57 bin 638 Filistinlinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

7 Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana toplam 67 bin 160 kişi yaşamını yitirirken, 169 bin 679 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun yardım dağıtım bölgelerine düzenlediği saldırılarda da bilanço ağırlaştı. Son 24 saatte 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Böylece yardım bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 610’a, yaralı sayısı ise 19 bin 143’e çıktı.

CHP’de bir istifa daha: “Baskılar ve şiddet olayları nedeniyle”CHP’de bir istifa daha: “Baskılar ve şiddet olayları nedeniyle”Siyaset
Meteoroloji alarm verdi: Marmara ve Ege’de sağanak ve hortum riski!Meteoroloji alarm verdi: Marmara ve Ege’de sağanak ve hortum riski!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

gazze israil
Günün Manşetleri
Gazze’de can kaybı 67 bini geçti
Okullarda yıl boyunca farklı etkinlikler yapılacak
Ticaret Bakanlığı emlak fiyatlarına el Attı
37 ilde 567 kişi yakalandı, 209’u tutuklandı
Altın piyasasında şok operasyon
Rüzgar 60 km’ye çıkacak, sel riski yüksek
Ukrayna bağlantılı kişi hakkında arama kararı çıkartılacak
Silah sıkan da, yol kesen de hapse girecek
“İktidarda kalırsa tam bir imha gerçekleşecek”
12 yıllık zorunlu eğitim ve lisans eğitimi kısalıyor mu?
Çok Okunanlar
Borç kapatma kredisi 2025 detayları Borç kapatma kredisi 2025 detayları
Bu bankalar 32 günde servet kazandırıyor! Bu bankalar 32 günde servet kazandırıyor!
Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı! Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı!
Rüzgar 60 km’ye çıkacak, sel riski yüksek Rüzgar 60 km’ye çıkacak, sel riski yüksek
Emekli ve memura Ocak zammı netleşiyor! İşte 4 farklı senaryoya göre yeni maaşlar Emekli ve memura Ocak zammı netleşiyor! İşte 4 farklı senaryoya göre yeni maaşlar