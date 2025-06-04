İsrail'in saldırıları sürüyor: Gazze'de can kaybı 54 bini aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda 97 sivil hayatını kaybederken, 440 kişi yaralandı. Açıklamada, halen enkaz altında ve sokaklarda ulaşılamayan çok sayıda cansız bedenin bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusunun 18 Mart’ta tek taraflı olarak ateşkesi bozmasının ardından geçen sürede, 4 bin 335 kişi daha yaşamını yitirirken, 13 bin 300 kişi yaralandı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana ise toplam can kaybı 54 bin 607’ye, yaralı sayısı ise 125 bin 341’e ulaştı.