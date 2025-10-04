İsrail’in Sumud müdahalesinde alıkonulan 36 Türk vatandaşı bugün yurda dönüyor!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik gerçekleştirdiği müdahalelerde alıkonulan Türk vatandaşlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Keçeli, “Sumud'da alıkonulan vatandaşlarımızdan 36'sı bugün Türkiye'ye getirilecek” diyerek merakla beklenen gelişmeyi duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu Türk vatandaşlarının dönüşü için özel bir uçak seferi planlandı. Gün içinde yapılacak operasyonla birlikte alıkonulan 36 kişinin öğleden sonra Türkiye’ye ulaşması bekleniyor.

Öncü Keçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir.

Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir.

Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır."