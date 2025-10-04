İsrail’in Sumud müdahalesinde alıkonulan 36 Türk vatandaşı bugün yurda dönüyor!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail müdahaleleri sırasında alıkonulan 36 Türk vatandaşının bugün özel bir uçak seferiyle Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İsrail’in Sumud müdahalesinde alıkonulan 36 Türk vatandaşı bugün yurda dönüyor!
Yayınlanma:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik gerçekleştirdiği müdahalelerde alıkonulan Türk vatandaşlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Keçeli, “Sumud'da alıkonulan vatandaşlarımızdan 36'sı bugün Türkiye'ye getirilecek” diyerek merakla beklenen gelişmeyi duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu Türk vatandaşlarının dönüşü için özel bir uçak seferi planlandı. Gün içinde yapılacak operasyonla birlikte alıkonulan 36 kişinin öğleden sonra Türkiye’ye ulaşması bekleniyor.

Öncü Keçeli'nin açıklaması şu şekilde: 

"İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir.

Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir.

Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır."

Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin ilk 10 kişisiForbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin ilk 10 kişisiGündem
Berra’nın ölümünde yeni skandal: Kreş, hayatta olmayan çocuğu “okula geldi” diye kaydettiBerra’nın ölümünde yeni skandal: Kreş, hayatta olmayan çocuğu “okula geldi” diye kaydettiGündem
israil
Günün Manşetleri
10 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
900 milyon liralık dolandırıcılık çetesi çökertildi
Kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıkarıldı
Diyanet İşleri Başkanlığında görevden almalar ve atamalar
Hamas, Trump’ın Gazze planına cevap verdi
Firari FETÖ yöneticisi Safi Arpaguş’u hedef aldı
Karahan: Altın birikimleri enflasyonla mücadeleyi zora sokuyor
“65 binden fazla filistinli şehit edildi”
Avrupa’da lider, dünyada 7. sıradayız
4 kişilik ailenin aylık geçim masrafı belli oldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kırmızı alarm! Meteoroloji’den kırmızı alarm!
Altın fiyatları el yakıyor! Altın fiyatları el yakıyor!
Parası bankada olanlar dikkat! Parası bankada olanlar dikkat!
Araç sahipleri dikkat! Araç sahipleri dikkat!
Diyanet İşleri Başkanlığında görevden almalar ve atamalar Diyanet İşleri Başkanlığında görevden almalar ve atamalar